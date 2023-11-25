إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا

أصيب شخصين في حادث تصادم على الطريق الزراعى، أمام قرية البيهو التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم حادث تصادم على الزراعى أمام قرية البيهو بمركز أبوقرقاص.



وأفادت التحريات الاولية تصادم سيارة رقم 5143ج ا ن ميكروباص بدراجة بخارية رقم 8657 ما تسبب في إصابة شخصين تم نقل المصابين لمستشفى أبوقرقاص المركزى للعلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.