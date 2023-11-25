محافظ الأقصر ورئيس جمعية الشعب الصينية يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الوزير يانج وانمينج، رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية، ووفد صيني من الجمعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدن والمقاطعات الصينية مع محافظة الأقصر.



وأكد رئيس الجمعية، أن هذه تعتبر الزيارة الأولى له لمحافظة الأقصر، وتأتي في اطار احتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية بمناسبة مرور 69 عاما على إنشائها حيث تسعى الجمعية الي تعزيز أواصر التعاون المصري الصيني والتبادل الثقافي والسياحي وفي مختلف المجالات بين مصر والصين.

وعبر المحافظ، خلال لقائه برئيس الجمعية بمكتبه بديوان عام المحافظة، عن خالص شكره وتقديره لجمعية الصداقة المصرية الصينية وجهودها الدائمة لدعم العلاقات بين الصين ومصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين معرباً عن تطلعه الي تعزيز السياحة الصينية لمصر وإنشاء خط جوي مباشر بين الأقصر واحدي المدن الصينية .

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الأقصر مع رئيس الجمعية الهدايا التذكارية