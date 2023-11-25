الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات بساحة أبو الحجاج

شن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإداة، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمنطقة ساحة أبو الحجاج والتعديات بشارع محمد فريد خاصة الأكشاك الملاصقة لسور الأقصر اوتيل و شوارع المدينة، التليفزيون، المنشيه، المحطه، أبو الحجاج، أبوالجود، الصنايع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين، وتعليمات اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مساعد وزير الداخليه مدير أمن الأقصر للأجهزة الامنية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط العام بالشارع.

وأسفرت الحملة عن رفع بعض الإزالات الادارية وسيارة لعبة للأطفال وتم إخلاء الساحة من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام بالإضافةإلى مراجعة الأوراق الخاصة بالاكشاك المعنية.

من جانبه أكد "الشرابي" استمرار حملات رفع الإشغالات بمدينة الأقصر والأحياء التابعه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بالأقصر.

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملة أسفرت عن تحرير ١٨ محضر إشغال، و ٦ محاضر باعة جائلين، و٩ محاضر نظافة عامة، و ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، و٣٩ محضر إزالات إدارية، وشارك بالحمله النقيب على شيحه والنقيب ماريو ناجي ضباط بإدارة شرطة المرافق وحسن عبده رئيس حي جنوب وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانيه ومصطفى محمد عدلي رئيس قسم الإشغالات.