السبت 25 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو هدف هالاند في شباك ليفربول

هالاند وبيرناندو
هالاند وبيرناندو

أحرز النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول في شباك ليفربول في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

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شاهد بالفيديو هدف هالاند في شباك ليفربول

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هالاند يُسطر التاريخ مع مانشستر سيتي

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مانشستر سيتي وليفربول.. هالاند يمنح التقدم لكتيبة جوارديولا بالشوط الأول


سجل هالاند الهدف في الدقيقة في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ليترجم السيتي استحواذه علي الدقائق الاولي من الشوط الأول بهدف عن طريقه مهاجمه النرويجي.


تشكيل فريق ليفربول لمباراة السيتي:


في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجل فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد
خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جونز
خط الهجوم: ديجو جوتا - دراوين نونيز - محمد صلاح
 


تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول:
 

في حراسة المرمى: إيدرسون
في خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر
في خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين
في الهجوم: جيريمي دوكو، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز
 

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