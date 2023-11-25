ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مهرب قبل بيعه بالسوق السوداء بمشتول السوق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام قطاع تموين جنوب الشرقية بمديرية التموين برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع وبمشاركة مجدى أمين رئيس الرقابة التموينية بمشتول السوق، بالاشتراك مع مباحث التموين بالشرقية برئاسة الرائد رجب على بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له.

وأسفر المرور عن ضبط سيارة شيفرولية محملة بدقيق بلدى مدعم بإجمالي 118 شيكارة بوزن 6 أطنان دقيق بلدى مدعم وتم تحرير محضر برقم 10089جنح مشتول السوق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.