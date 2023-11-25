ورشة عمل عن "دور التأمين على الماشية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية"



قال اللواء دكتور محمد إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية نظمت ورشة عمل بعنوان (دور التأمين على الماشية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية) وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتور عمر الهادى مدير إدارة الخدمات بالمديرية) ومديرى الإدارات الداخلية وأطباء أقسام التأمين والأقسام المختلفة بالإدارات الخارجية، وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن مشروع التأمين على الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة لتلافي المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية، نتيجة النفوق، أو الذبح الاضطراري، بالإضافة إلى حصول المُربي على العديد من الخدمات البيطرية المجانية.

وأشار إلى أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة، فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وألقت الدكتورة سحر محي الدين عمر، رئيس قسم التأمين بالمديرية، محاضرة عن أهمية التأمين على الماشية وأنواعه، اختلاف رسوم التأمين على حسب أعمار وسلالات الماشية، خطوات التأمين، شروط وثيقة التأمين، علامات الصحة والمرض في الحيوان المؤمن عليه.

وقامت الدكتورة منه الله علي السويدي، طبيبة بقسم التأمين بالمديرية، بإلقاء محاضرة تتضمن شروط الحصول على التعويض من صندوق التأمين، والحالات التي يصرف فيه التعويض كامل أو ٥٠%، والحالات التي لايصرف فيه أي تعويض، وتم عرض ما تم إنجازه في قسم التأمين خلال الفترة من سنة ٢٠٢٠م لشهر أكتوبر ٢٠٢٣م.