دورة تدريبية عن "الأسس الإدارية والفنية للعمل الآثري" بمتحف تل بسطا بالزقازيق

نظم متحف تل بسطا بالزقازيق، بالتعاون مع وحدة التدريب المركزية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، دورة تدريبية تحت عنوان "الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري"، لمدة ثلاثة أيام، بمتحف تل بسطا بالزقازيق، بمشاركة 30 من الأثريين وأخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها.

وأوضح إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن الدورة تناولت تدريباً متخصصاً حول طريقة كشف التزييف والتزوير في الأثار، والمقتنيات الفنية والتماثيل المقلدة، والتي تزيد خبرة المتدرب في تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، بالإضافة للإجراءات المتبعة في معاينة المضبوطات وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة، فضلاً عن دور اللغة المصرية القديمة في تمييز الأثر عن المقلد.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه حاضر بالدورة كل من: علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف التاريخية والأثرية بقطاع المتاحف، إيهاب الرفاعى مدير الأحراز بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز، الدكتور عبد الحميد كفافى مدير عام المتابعة بالإدارة المركزية للصيانة والترميم، مروان السيد مسئول المتابعة بالإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق بقطاع المتاحف، الدكتورة الهام جار النبى مفتش آثار بإدارة المخازن والبعثات، مشيراً إلى تسليم الأثريين المشاركين شهادات إتمام الدورة التدريبية.