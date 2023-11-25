رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر بتكلفة 4 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق المحافظة.

أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال، تمهيداً لأعمال الرصف بإستخدام بلاط الانترلوك، بإجمالي 13 ألف متر مربع وبتكلفة 3 مليون و 600 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/ 2024، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف رئيس المركز أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تشمل الشوارع الجانبية والضيقة التي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار بحي النصر والنهضة، والتي تشمل الشوارع الجانبية وتفريعاته وهي (شارع مطعم توفيق وتفريعاته ، شارع الاعداديه بنين و تفريعاته، شارع السجل المدني وتفريعاته، شارع صيدلية حمدي وتفريعاته، شارع احمد الشوبكي و تفريعاته ، شارع البنائين وتفريعاته، شارع السيد احمد و تفريعاته) للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمال، وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.

شدد المحافظ على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه، لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.