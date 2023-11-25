رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري، السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وذلك في جامعة بورسعيد.

وافق المجلس على إعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات للبدء في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بالوادي الجديد.



وناقش المجلس مقترحات تطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وإنشاء منصة إلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامعات.

وجه وزير التعليم العالي، باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلًا، واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.