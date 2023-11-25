القاهرة الإخبارية: إدخال 120 ألف لتر من السولار إلى غزة اليوم

أكد محمد عبيد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح البري، أن هناك تزايد في أعداد شاحنات المساعدة لحظة تلو الأخرى، وذلك مع الساعات الأولى من الهدنة التي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية قطرية وتحالف دولي.

إدخال المساعدات إلى غزة

وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية”، أنه تم إدخال 120 ألف لتر من السولار بالإضافة إلى غاز الطهي، بجانب أن هناك تدفقًا للعائلات العالقة من الغزيين في مصر إلى المعبر من أجل إنهاء الإجراءات سريعًا، والدخول من جديد إلى قطاع غزة، بعد التنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة.

وأشار إلى نقل 17 مصابًا فلسطينيًا إلى مستشفيات العريش العام.

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اختراق حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المقررة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن حزب الله اللبناني التزامه بها بالتبعية، وذلك حسبما أفادت به مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت.

وأوضح أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الهدنة خرقت عبر طائرات مسيرة إسرائيلية جابت سماء جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع المقاومة الإسلامية بإطلاق صاروخ أرض جو لاستهداف الطائرة، ولكن يبدو أنها لم تصب الهدف.

وأضاف أن هناك إطلاق نيران من قبل الجانب الإسرائيلي على عدد من المزارعين، ما أسفر عن إصابة سيارة في الجنوب اللبناني، والأنباء تفيد بأن هناك إطلاق نار على المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم لحصد الزيتون، بعدما مر الموسم دون قطفه.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إلى أن الجانب اللبناني يرى أن هناك انتهاكات إسرائيلية للهدنة، وقد توعد الجانب اللبناني من قبل بأن أي انتهاك للهدنة سيرد عليه بالمثل، وبالتالي هذا الأمر ينذر بتوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية.