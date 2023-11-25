الداخلية تطارد تجار المخدرات في الإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظةالإسماعيلية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")حال تواجده بدائرة مركزشرطة أبوصوير، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

فيما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركزشرطة أبوصوير، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–كيلو جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وألقت الأجهزة الأمنية على القبض (عاطل) حال تواجده بدائرة مركزشرطة القصاصين، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهالإجرامى").

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .



الداخلية تكشف حقيقة انتحال شخص صفة رجل شرطة للنصب على آخر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شكوى مواطن على موقع «فيس بوك» بشأن قيام آخر بانتحال صفة رجل شرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المشكو فى حقه باستلام مبلغ مالى من (زوج شقيقته، مقيمان بالخارج "بينهما خلافات عائلية") لشراء شقة سكنية، إلا أنه قام بتحرير عقد الشقة باسم شقيقته دون علم زوجها.

وبسؤال شقيق الزوج، أيد ذلك واتهم المشكو فى حقه بالنصب على شقيقه وانتحال صفة رجل شرطة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر قيامه بارتكاب واقعة انتحال الصفة وعلل ادعاء زوج شقيقته بذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.