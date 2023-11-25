تحرير 170 محضر إشغالات خلال حملات بشوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات من الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والقرى التابعة لها ، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية ، وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 150 محضر إشغال منها، 100 محضر إشغال بشارعي ، ( المحكمة – العاشر من رمضان ) ، تنوعت بين ، 90 إزالة إدارية ، و10 محاضر إشغال للمقاهى ، إلى جانب 50 محضر إشغال طريق بشوارع "قرية صندفا" ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، 20 محضرا إشغال للطريق العام بشوارع ، ناصر، والكمال ، وميدان الأحمدي، منها 11 محضر إشغال، و9 إزالة إدارية، وذلك خلال حملات مكة لرفع الإغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية ، والتي تعيق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.