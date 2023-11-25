الداخلية تكشف ملابسات وفاة طفلة بالإسكندرية ودفنها دون تصريح

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة طفلة وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن.



وكشفت معلومات وتحريات الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أن والدة الطفلة (بدون عمل ، لها معلومات جنائية)، وبمناقشتها أقرت بأنها متزوجة من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما (طفلة ، عُمر سنة و7 شهور ، غير مُقيدة بالسجل المدنى) والإقامة طرف (عاطل ، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وذلك لحمايتهما من زوجها المذكور ، وقيام الأخير بمداومة التعدى بالضرب على كريمتها المذكورة مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم (بدون تصريح دفن) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل طعنا بالسكين، في مشاجرة بينهما لسرقته.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الباسط.أ يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس إثر مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يسير في أحد شوارع مدينة نصر، عندما شاهد المجني عليه وهو يسير بمفرده، ففكر في سرقته.

وأضاف المتهم أنه اقترب من المجني عليه وحاول أخذ متعلقاته وهاتفه بالقوة، إلا أن الأخير رفض وقاومه.

وتابع المتهم أنه نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها حجرا كبيرا ومطرقة حديدية، وانهال بها على رأس المجني عليه، ولم يتركه حتى انقطعت أنفاسه.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجني عليه أثناء قيامه بسرقته، وتولت النيابة العامة التحقيق