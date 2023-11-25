"حملة مواطن" بالنمسا تقيم غدًا أكبر مؤتمراتها لدعم الانتخابات الرئاسية

قبيل ثلاثة أيام من الدخول في الصمت الانتخابي المقرر يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري تقيم حملة مواطن يوم غدا الأحد أكبر مؤتمراتها بالنمسا وذلك بمدينة ليوبن الواقعة بمقاطعة شتايرمارك النمساوية.

وقال محمد إبراهيم مسؤول حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا إن الاستعدادات التي تقوم بها الحملة لهذا المؤتمر غير مسبوقة نظرا لأننا نعلم أن هذا هو نهاية الأسبوع الأخيرة قبل انطلاق العملية الانتخابية في الخارج ولذلك يركِّز كل منتسبي حملة مواطن على أن يكون هذا المؤتمر بمثابة الفعالية الأهم للحملة على مستوى النمسا ومقاطعاتها المختلفة.



ومن ناحيته قال المهندس صبري حبيب عضو حملة مواطن بالنمسا إن العمل يسير على قدم وساق لخروج هذا المؤتمر بالشكل المناسب الذي يليق بمكانة وقدرات أعضاء حملة مواطن بالنمسا من ناحية ويليق بسمعة أبناء الجالية المصرية الوطنيين بالنمسا مرة أخرى وبأهمية الحدث الوطني الهام.



ومن جانبه أكد حسن نصار منسق حملة مواطن بمقاطعة شتايرمارك التي تشهد انعقاد المؤتمر أن أبناء الجالية المصرية الوطنيين بالنمسا يظركون أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، ولذلك ستكون أيام الانتخابات أيام عرس ديمقراطي بالنمسا.



وأخيرا أكد بهجت العبيدي المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالخارج أننا سعداء بالدعوة التي وجهتها حملة مواطن بالنمسا لجميع الكيانات المصرية الفاعلة ورموز العمل المصري العام في النمسا، حيث أن ذلك يتفق تمام الاتفاق مع منهج الحملة الذي يرحب بالجميع ويقف على مسافة واحدة من كافة الكيانات والمؤسسات الأهلية المصرية الناشطة في الخارج ويضع يده بيد كل من يحافظ على مصر ومؤسساتها الوطنية، مؤكدا أن المنسق العام للحملة نصر مطر يتابع هذا النهج ويطمئن على تنفيذه بشكل مستمر.