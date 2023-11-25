السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موسوعة تاريخ السينما في مصر.. هيئة كتاب تصدر الجزء الخامس

إصدارات كتب
إصدارات كتب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الجزء الخامس من موسوعة «تاريخ السينما في مصر» بداية من ١٩٤٩ إلى آخر ١٩٥٠ للكاتب أحمد الحضري.

txt

نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للكتاب يفتتحان معرض دمنهور للكتاب

txt

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب الثالث بقطاع الدًّراسة


في هذا الجزء الخامس من كتاب (تاريخ السينما في مصر) يتناول أحمد الحضري، عامين فقط من هذا التاريخ، وهما العامان من بداية ١٩٤٩ إلى نهاية ١٩٥٠، بالبحث والتوثيق، وتضم ۹۲ فيلما روائيا طويلا، إلى جانب الأفلام التسجيلية والقصيرة وباقي ما يهمنا من أحداث تلك السنوات.
وراعى أحمد الحضري عند إعداد هذا الجزء الخامس تقديم النقاط نفسها التي راعاها في الأجزاء: الأول، والثاني والثالث والرابع، واستعرض منهجية التوثيق التي استخدمها والخصها فيما يلى:
كل فصل من هذا الكتاب يحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بسنة واحدة، حتى يسهل الرجوع إلى أي حدث حسب السنة التي وقع فيها.
فضل أن ينقل نص ما ورد في الجرائد والمجلات والكتب عن كل خبر أو حدث، سواء بالكامل أو باختيار أجزاء منه، حسب الموقف، وأبرز هذه النصوص حتى يميزها القارئ بسهولة، مع ذكر اسم المرجع وتاريخه ورقم الصفحة ورقم العمود (أحيانًا)، حتى يسهل على القارئ أن يرجع إلى المستند الأصلي وأن يطلع على النص الكامل إذا أراد.
كما تناول كل ما نقلته عن الجرائد والمجلات والكتب مذكور بنص كلماته دون أي تدخل منه؛ حتى لا يؤثر في المعنى الأصلي بأي حال من الأحوال، وحتى يحتفظ بطابع صحافة تلك السنوات في تعبيراتها، وترتيب الأفلام المصرية الروائية الطويلة، وكذا أرقام تسلسلها يتبع تاريخ أول عرض لكل منها، وفى حالة اشتراك فيلمين مصريين أو أكثر في نفس يوم بدء العرض، يتم ترتيب أسماء الأفلام حسب ترتيب الحروف الأولى لكل اسم منها طبقا للترتيب المعروف الحروف الهجاء.

مواد متعلقة

تفاصيل مشاركة رئيس الإنجيلية في احتفالية خدمة دار الكتاب المقدس بالعباسية

"سان مارك" يقدمون ترانيم روحية في احتفالية دار الكتاب المقدس.. شاهد

توافد كبير في احتفالية دار الكتاب المقدس في العباسية.. شاهد

أصدقائي الموتى شكرًا.. الكتاب يكشف لنا تفاصيل مسلسل "زينهم"

اتحاد الكتاب يناقش ترجمة معانى القرآن الكريم إلى العبرية

سمير فرج شاهد على حرب أكتوبر في هيئة الكتاب

الجريدة الورقية