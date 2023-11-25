توقيع الكشف الطبى على 1539 مواطن بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية ، وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع ، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وأشار المحافظ ، أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ، ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت بقرية النويرات ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، عن توقيع الكشف على 1539 حالة وصرف العلاج بالمجان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت عددا من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمت إجراء الكشف الطبي على 272 حالات جراحة ، 399 حالة أطفال ، 289 باطنة ، 83 نساء ، 124 أسنان ، 27 تنظيم أسرة ، 161 جلدية ، 184 رمد ، وإجراء 162 تحليلاً متنوعاً ، و7 حالات أشعة سينية ، و 15 حالة موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 100حالة، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 105 متردداً.