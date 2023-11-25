تدعيمات بيراميدز في الميركاتو الشتوي

أغلق نادي بيراميدز ملف التعاقد مع ظهير أيسر بعد محمد حمدي.

وعبّر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف بيراميدز في التعاقدات بالميركاتو الشتوي.

وأكد عبر فيس بوك: مصدر داخل بيراميدز أكد له ،لن نتعاقد مع ظهير أيسر آخر بعد محمد حمدي، الأولوية لدينا في التدعيم بمراكز أخرى.

وتغلب أمس بيراميدز على مازيمبي الكونغولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فخري لاكاي في احراز هدف في الدقيقة 54 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.