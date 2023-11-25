بدء امتحانات "الميدتيرم" ببرنامج الصيدلة والهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

يؤدي طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الأهلية التابعة لجامعة جنوب الوادي، امتحانات أعمال الفصل في ثمانية مقررات إلكترونيا وذلك فى مركز الامتحانات الإلكترونية بكلية الطب.

وقال أشرف أبو الوفاء عميد الكلية، إنه فى إطار توجيهات رئيس الجامعة أدى الطلاب الامتحانات فى هدوء وانتظام فى وجود أستاذ المقرر والدكتور أحمد حلمي مدير مركز الامتحانات الإلكترونية بالجامعة.

وأضاف عميد الكلية أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات مباشرة بعد أداء الطلاب للامتحان ورصد الدرجات.

فى سياق ذي صلة، بدأت بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية امتحانات الميدتيرم لطلاب برنامج الهندسة.

وقال الدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بكلية الهندسة الجديدة داخل الجامعة وفقا لتعليمات رئيس الجامعة بتوفير وسائل الراحة للطلاب خلال الامتحانات ويؤدى الامتحانات حوالي ١٦١ طالبا وطالبة وتستمر لمدة أسبوع.