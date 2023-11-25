السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بدء امتحانات "الميدتيرم" ببرنامج الصيدلة والهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

أداء الامتحانات
أداء الامتحانات

يؤدي طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الأهلية التابعة لجامعة جنوب الوادي،  امتحانات أعمال الفصل في ثمانية مقررات إلكترونيا وذلك فى مركز الامتحانات الإلكترونية بكلية الطب. 

 

وقال أشرف أبو الوفاء عميد الكلية، إنه فى إطار توجيهات رئيس الجامعة أدى الطلاب الامتحانات فى هدوء وانتظام فى وجود أستاذ المقرر والدكتور أحمد حلمي مدير مركز الامتحانات الإلكترونية بالجامعة. 

 

وأضاف عميد الكلية أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات مباشرة بعد أداء الطلاب للامتحان ورصد الدرجات.

 

فى سياق ذي صلة، بدأت بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية امتحانات الميدتيرم لطلاب برنامج الهندسة.

 

وقال الدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بكلية الهندسة الجديدة داخل الجامعة وفقا لتعليمات رئيس الجامعة بتوفير وسائل الراحة للطلاب خلال الامتحانات ويؤدى الامتحانات حوالي ١٦١ طالبا وطالبة وتستمر لمدة أسبوع.

مواد متعلقة

«جنوب الوادي» تُكرم أعضاء بعثتها إلى مثلث حلاليب وتُوثق أعمال القافلة بمطبوعة

مؤتمر كلية آثار جنوب الوادي الأول يُناقش 30 بحثًا للطلاب

الجريدة الورقية