مطرانية الوادي الجديد تقيم غدًا الاجتماع العام

بمناسبة صوم الميلاد

تقيم مطرانية الوادي الجديد وتوابعها، غدًا الأحد، فعاليات الأنشطة الرعوية من خلال الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس، بمقرها في كنيسة السيدة العذراء، بدءًا من الساعة السابعة مساءً، في إطار أولى فعاليات فترة صوم الميلاد المجيد.





يشهد اللقاء نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف الإيبارشية، ومن المقرر أن تتخلل الفعاليات عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية، وهو النظام الكنسي المتبع منذ سنوات في الكنيسة القبطية.

يستعد الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية الفترة المقبلة لبدء صوم الميلاد المجيد الذي يبدأ غدًا الأحد لمدة ٤٣ يومًا حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد، الذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.