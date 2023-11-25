قوافل تعليمية لسد العجز وتقديم الدعم الفني لمدارس سوهاج

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، القافلة التعليمية لسد العجز في المعلمين، وتقديم الدعم الفني بإدارة دار السلام التعليمية، جنوب شرق محافظة سوهاج، بقيادة سامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام، بتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





وكان في استقبال القافلة راضي الشريف مدير إدارة دار السلام التعليمية، وأحمد الديب مدير المتابعة، وأبو المجد عتريس رئيس قسم التعليم الإعدادي بالإدارة.

وضمت القافلة عدد ٢٥ موجه ومتابع في جميع التخصصات في المواد الدارسة الأساسية وهي: الرياضيات والدراسات واللغة الانجليزية والعلوم.





شارك في القافلة فريق العمل بإدارة التعليم الإعدادي المركزي: حمادة قريطم وأشرف مرسي والدكتور نجاة شرقاوي وأحمد الطاهر .





وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المبادرة الرئاسية " 1000 مدير مدرسة"، هي خطوة جادة للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة جيل جديد من القيادات الشابة يهتم بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه في المكانة المرموقة.





كما أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لأي مجتمع يطمح للرقي والتنمية.





جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لوكيل الوزارة، بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، بمحافظة سوهاج، بمكتبه بديوان عام المديرية.، بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية، وفاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وإيمان خميس، مدير إدارة تنسيق الإعدادي والثانوي بالمديرية، وطارق مزيد مدير إدارة التنسيق الإبتدائي بالمديرية.





وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بوجود هذه النماذج الواعدة من أبناء سوهاج في المنظومة التعليمية للمحافظة، وأشار إلى أنهم تم اختيارهم من وسط نخبة من المعلمين، وتلقوا تدريبات جادة ومكثفة لمدة 6 أشهر، لإعدادهم ليكونوا قادرين على المهام المنوطين بها مستقبلاً، وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة.