«المعلمين» تطالب بسرعة دخول رخصة مزاولة مهنة التدريس حيز التنفيذ

طالبت نقابة المهن التعليمية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، لتطبيق قانون رخصة مزاولة مهنة التدريس، بما يضمن تنظيم المشهد التعليمى، وألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل.

وأوضح خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن رخصة مزاولة مهنة التدريس ضرورة ملحة لضبط المشهد التعليمى من الدخلاء عليه، ولابد أن تكون شرطاً أساسياً فى مسابقات وظائف المعلمين بالتربية والتعليم القادمة، وأن تتولى الوزارة والنقابة مسئولية منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين بعد إجراء اختبارات للحصول عليها، بالإضافة إلى حصوله على عضوية نقابة المعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن النقابة تعمل مع وزارة التعليم لخدمة المعلم والعملية التعليمية، وتثمن قرار الوزير د. رضا حجازى باشتراط عضوية النقابة فى منح رخصة المعلم.

وأكد أن النقابة لديها امتيازات مهمة لأعضائها حاملى كارنيه النقابة، وميزة تأمينية فى نهاية الخدمة تم زيادتها بشكل كبير، وننفذ حزمة دورات تدريبية للحرص على كفاءة المعلم وامتلاك أدواته المعرفية، ووصلت النقابة حالياً للدورة 86 عن استراتيجيات الأمن القومى لتوعية المعلمين، وبالتالى يعود بالنفع على طلابهم، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، ويتم تنفيذها فى مقر النقابة العامة بالقاهرة وأيضاً فى المحافظات بنظام الفيديو كونفرانس، وتهدف أن يكون المعلم نبراساً لطلابه فى كل المجالات العلمية والتربوية.

وأضاف أن النقابة جاهزة لتطبيق اشتراطات رخصة مزاولة مهنة التدريس، وأن النقابة العامة وجميع الفرعيات التابعة لها لديها منظومة عمل مميكنة تسمح باستخراج كارينه النقابة بسهولة.

وحددت الوزارة الشروط التى يجب توافرها من أجل الحصول على رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، بأن يكون المعلم يتمتع بالجنسية المصرية، وليس لديه أى سجلات جنائية، وأن يجتاز الاختبارات المطلوبة، وخريج من كليات التربية أوحاصل على مؤهل عالى ومعه دبلومة تربوية، ويجب أن يكون عضو بنقابة المعلمين، واستثناء معلمين المدارس الحكومية من الحصول على رخصة مزاولة المهنة، لأنهم بالفعل حاصلون على شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل بمهنة التدريس.

ويسمح القرار الجديد بوجود رخصة مزاولة مهنة التدريس، لوجود معلمين من خارج وزارة التربية والتعليم فى مجموعات التقوية بالمدارس، التى يتم تنظيمها بعد انتهاء اليوم الدراسى، ويضمن وجود معلم مؤهل تربوياً فى التدريس لأبنائنا الطلاب.