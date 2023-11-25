ميلانو الإيطالية تشهد غدًا مؤتمر حملة مواطن لدعم الانتخابات الرئاسية

تشهد مدينو ميلانو الإيطالية مؤتمرا حاشدا يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وذلك لحث أبناء الجالية المصرية بإيطاليا على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت.

وقالت سناء مغازي منسق حملة مواطن بميلانو أن هناك استعدادات مكثفة لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة.

وأكدت منسق عام حملة مواطن في ميلانو إلى أن الحملة قد توجهت بالدعوة لكل أقطاب ورموز العمل المصري العام في ميلانو وأنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم الانتخابات حضورا مميزا من ناحية وكبيرا من ناحية أخرى.



ومن جانبه أشاد نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج بالجهود الكبيرة الاي يبذلها منسقو وأعضاء الحملة في البلدان الأوروبية التي تشهد في الآونة الأخيرة نشاطات متميزة لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة .