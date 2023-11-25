ضبط طالبة مُتهمة بقتل طفلة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من كشف غموض واقعة تغيب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بناحية المشاعلة بدائرة مركز أبو كبير، حيث تم العثور على جثتها داخل منزل أحد جيرانها، وتبين أن طالبة بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي، هي المتسببة في الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا أول أمس الخميس بتغيب الطفلة "ملك أدهم" 6 سنوات، مقيمة بقرية المشاعلة بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وفي وقت لاحق، وبتتبع كاميرا المراقبة في قريتها؛ تم العثور على جثة الطفلة داخل أحد المنازل المجاورة لمنزل أسرتها بالقرية.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "دينا. ص" 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي، حيث قامت باستدراج الطفلة المجني عليها بعد توجهها لشراء بعض المستلزمات لأسرتها من محل بقالة؛ إلى داخل منزلها "المتهمة"، قامت بارتكاب الجريمة، ويرجح أن الغرض منها سرقة قيراط المجني عليها الذهبي.

وانتقل منذ قليل، اليوم السبت، فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة، وندب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها الأداه المستخدمة فيها، وتم التحفظ على الطالبة المتهمة، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.