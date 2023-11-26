وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين في مسابقة آدم حنين للرسم والنحت

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "آدم حنين" للرسم والنحت للعام الدراسي 2022/2023 م ، بحضور الدكتور السيد العراقى ، مدير عام الشئون التنفيذية، حيث فاز الطالب محمود ياسر محمود، بالجائزة الأولي، والطالب يوسف على سعيد، بالجائزة الأولي مكرر .

وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للطالب يوسف على سعيد، كما قدم لكل من الأستاذ السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، والأستاذ خالد حسن، الموجه العام السابق، والأستاذة جميانة فرج، موجه أول التربية الفنية بغرب طنطا، والأستاذ محمود رمضان، كبير معلمين التربية الفنية، والذي تسلم شهادة التقدير للطالب محمود ياسر محمود، كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلي، وقدم التهنئة أيضاً لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وموجه عام التربية الفنية، ومعلمي وموجهي التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب الفنية، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب وتحفيزهم على الاهتمام بالفن والمساهمة في خلق جيل من المبدعين.