السبت 25 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حملة مواطن بأمريكا تعقد مؤتمرًا غدًا لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة

حملة مواطن بأمريكا
حملة مواطن بأمريكا

تقيم حملة مواطن بأمريكا بعد غد الأحد مؤتمرا حاشدا يهدف إلى دعم الوطن  وحث أبناء  الجالية المصرية بأمريكا على أهمية  المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني واستحقاق دستوري.


قالت إيمان وهمان منسق حملة مواطن بولاية نيويورك، أن أعضاء الحملة، منذ  أكثر من شهر ينظمون  فعاليات متتالية تهدف الحشد  للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة .


أضافت أن حملة مواطن في  أمريكا قد وجهت الدعوة لرموز الجالية بمختلف الولايات الأمريكية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

 

تشير منسق عام حملة مواطن في نيويورك إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، حضورا مميزا من ناحية وكبيرا من ناحية أخرى مؤكدة أن أبناء الجالية المصرية في أمريكا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة الانتخابات .

 

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