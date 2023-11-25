لجنة الاستثمار: زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن أسباب ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، بعد زيادة 15.5% عن العام السابق، بسبب اتفاقيات تجارية كبيرة مع القارة الإفريقية، سواء الكومسا واتفاقية دول غرب إفريقيا، أو اتفاقيات جنوب الصحراء.

جودة المنتج المصري

وأضاف “صبري” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، كان لمصر دور كبير جدًا في القارة الإفريقية، وتم عمل دبلوماسي لفتح الأسواق، والارتقاء بجودة المنتج المصري، وظهور المردود الاقتصادي، الذي يمكن البناء عليه.

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

وتابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني خلال حديثه، أنه على رأس الصناعات المصرية، والتي نتميز بها في التصدير للقارة الإفريقية، هي الصناعات الهندسية، من الأجهزة الكهربائية، يليها صناعات الملابس وصناعة الأخشاب والبتروكيماوية والأسمدة، إذ تعتمد الدول الإفريقية على مصر إلى حد بعيد في هذه الصناعات، وفُتِح أسواق جديدة التي تدعم الصناعة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.