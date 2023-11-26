مصطفى يوسف لطيف طالب إعدادى يختم سرد القرآن الكريم فى 8 ساعات ببنى سويف





ختم مصطفى يوسف لطيف ، الطالب فى الصف الثانى الاعدادى بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ،سرد القرآن الكريم كاملا فى جلسة واحدة، استغرقت 8 ساعة.

وشارك مصطفى يوسف لطيف فى جلسة لسرد القرآن الكريم داخل دار نور القرآن تحت إشراف الشيخة زينب سعودي، بمشاركة عدد من الحافظين لكتاب الله ، ليتمكن من ختم القرآن الكريم تسميعا كاملاً خلال جلسة إستمرت لمدة 8 ساعة

وقال مصطفى يوسف لطيف والد الطفل مصطفى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو فى الثالثة من عمره، مشيراً إلى أنه ختم القرآن الكريم فى الصف السادس الابتدائي.

واضاف مصطفى يوسف لطيف أنه يذهب اربع مرات أسبوعيا الى الكتاب لمراجعة القرآن الكريم ودراسة التجويد والأحكام ،مشيىا إلى أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب ولقاء شيخ الأزهر

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