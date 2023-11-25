مباحثات لتعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والإسكتلندية

بحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية والإسكتلندية مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الإسكتلندية، ووفدين من وزارتي التعليم العالي العراقية والأردنية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التعليم العالي كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" الذي عُقد بإسكتلندا.

وعقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع البروفيسور ويندي ألكسندر ممثل الحكومة الإسكتلندية لشئون التعليم والشراكات الدولية، لمُناقشة وبحث سُبل التعاون بين الجامعات الإسكتلندية والجامعات التكنولوجية المصرية، من خلال تنظيم مُنتدى مُشترك لدعم آفاق التعاون والتكامل بين الجانبين، وتحقيق قصة نجاح في التعليم عبر الحدود في هذا النوع من التعليم.

واتفق الطرفان على أن يتم تنظيم ذلك بالتعاون بين المكتب الثقافي المصري بلندن والمجلس الثقافي البريطاني بإسكتلندا بدعم من الحكومة الإسكتلندية.

الالتزام بالمعايير الدولية في الجامعات التكنولوجية

وأكد وزير التعليم العالي أن جمهورية مصر العربية تعمل على الالتزام بالمعايير الدولية في الجامعات التكنولوجية، خاصة في ظل وجود الإطار التنظيمي لضمان جودة وارتباط البرامج الدراسية بمُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد وفقًا لمعايير سوق العمل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.

وأوضح د. أيمن عاشور أن الهدف الرئيسي هو تطوير المسار الجديد في التعليم العالي بين مصر وبريطانيا، والذي يعمل على دمج التعليم التكنولوجي بين القطاعين (الحكومي والخاص)، مؤكدًا أن الخطة القادمة تتضمن إنشاء الجامعة التكنولوجية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية في جميع المحافظات، للمساهمة في دعم استراتيجية تقوية وتطوير الصناعة المحلية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تستضيف سنويًا المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤكد التزامها بالتعاون الدولي وتبادل الأفكار، مؤكدًا أن مصر تعمل على أن تكون قوة رائدة في مجال التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التركيز على التقنيات المُتقدمة والتعاون الدولي، وأن يكون النظام التعليمي مُتنوعًا لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز خبرات ومهارات الطلاب.

واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مُتخصصة لوضع إطار مرجعي يعمل على تحقيق تكامل بين التخصصات البينية في الجامعات التكنولوجية ونظيرتها الإسكتلندية.