عمر جابر: الزمالك سينافس بقوة على لقب الكونفدرالية

قبل مواجهة ابوسليم الليبي

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة الأبيض أمام أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي :"البدايات مهمة جداً للفريق، ونتطلع للمنافسة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية، وهناك تركيز من الجميع قبل مباراة الغد أمام بطل ليبيا".

وأضاف قائلا:" الزمالك يخوض كل بطولة من أجل المنافسة على اللقب، وجميع لاعبي الفريق يشعرون بالمسؤولية، وهناك أكثر من لاعب يشارك في البطولة الأفريقية لأول مرة ، ولكن الجميع تعود على الأجواء سريعاً داخل النادي".

وتابع :" الزمالك تعلم من مباراة أرتا سولار في الدور السابق للبطولة، ولابد من احترام جميع المنافسين وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة الحالية، من أجل الفوز في المباريات المقبلة".

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا :" الزمالك يتطلع لحسم التأهل مبكراً لدور الثمانية، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل المنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تصريحات معتمد جمال

في نفس السياق قال معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قائلا:" نتطلع لأن تكون بدايات الزمالك قوية في البطولة، خاصة وأن بدايات الفريق من قبل في الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

وقال معتمد جمال :" نعاني من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

وتابع قائلا:" المنافس فريق حديث العهد في البطولة الأفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية"

وتحدث عن المنافسين في المجموعة قائلا:" يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

وأضاف :" الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.