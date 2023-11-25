22 فارسا فى نهائى الجائزة الكبرى للفروسية بسقارة

تقام اليوم السبت منافسات الجائزة الكبرى للفروسية لقفز الموانع ، على مضمار ملاعب مركز رباب بسقارة بمحافظة الجيزة والتى تأهل لها 22 فارسا وفارسة والتى تبلغ قيمة جوائزها مليون جنيه مصرى ، ضمن فعاليات بطولة مصر الدولية الأولى التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والتى أنطلقت أمس وتستمر حتى الثلاثاء المقبل ، ضمن الدوري العربي المؤهل لكأس العالم للفروسية ،

قال اللواء سيد معوض مدير البطولة أن هذه البطولة تعد باكورة البطولات الدولية التى تنظمها مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى ، ويتولى التحكيم فيها مجموعة من الحكام الدوليين ، فضلا عن مصممين موانع ومساعدين معينين من قبل الاتحاد الدولي.

وقال معوض أن البطولة يشارك فيها مجموعة من فرسان بعض دول العالم ، بجانب الفرسان المصريين ، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية يحرص على إقامة هذه البطولات على أرض مصر لرفع المستويين الفنى والمهاري للفرسان المصريين المشاركين ، والتي تضمن لهم مزيدا من الإحتكاك الدولى ، مع فرسان مميزين من مدارس متعددة.د ، تمهيدا للمشاركة فى البطولات الدولية المختلفة .

وأضاف اللواء سيد معوض إن البطولة تقام على أربعة مستويات من الإرتفاعات تتراوح بين 110 وحتى 150 سنتيمتر ، حيث تقام يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين بطولة الاعمار السنية بالمواصفات الدولية .