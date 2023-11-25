السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

22 فارسا فى نهائى الجائزة الكبرى للفروسية بسقارة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقام اليوم السبت منافسات الجائزة الكبرى للفروسية لقفز الموانع ، على مضمار ملاعب مركز رباب بسقارة بمحافظة الجيزة والتى تأهل لها 22 فارسا وفارسة والتى تبلغ قيمة جوائزها مليون جنيه مصرى ، ضمن فعاليات بطولة مصر الدولية الأولى التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والتى أنطلقت أمس وتستمر حتى الثلاثاء المقبل ، ضمن الدوري العربي المؤهل لكأس العالم للفروسية ،

قال اللواء سيد معوض مدير البطولة أن هذه البطولة تعد باكورة البطولات الدولية التى تنظمها مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى ، ويتولى التحكيم فيها مجموعة من الحكام الدوليين ، فضلا عن مصممين موانع ومساعدين معينين من قبل الاتحاد الدولي.

وقال معوض أن البطولة يشارك فيها مجموعة من فرسان بعض دول العالم ، بجانب الفرسان المصريين ، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية يحرص على إقامة هذه البطولات على أرض مصر لرفع المستويين الفنى والمهاري  للفرسان المصريين المشاركين ، والتي تضمن لهم مزيدا من الإحتكاك الدولى ، مع فرسان مميزين من مدارس متعددة.د ، تمهيدا للمشاركة فى البطولات الدولية المختلفة .

وأضاف اللواء سيد معوض إن البطولة تقام على أربعة مستويات من الإرتفاعات تتراوح بين 110 وحتى 150 سنتيمتر ، حيث تقام يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين بطولة الاعمار السنية بالمواصفات الدولية .

 

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