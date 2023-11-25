السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الإفراج عن 42 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 14 محتجزًا لدى الفصائل

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون

 أعلنت السجون الإسرائيلية أنها ستفرج عن 42 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم السبت، ضمن الصفقة الخاصة بالهدنة، وقال إعلام إسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليًا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

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بالإنفوجراف.. أعداد الشهداء والمصابين بقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

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مشاهد من عملية تسلم المحتجزين في غزة (فيديو)

الهدنة الإنسانية:

 مضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، 24 ساعة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي:

 ونعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ للمرة الأولى، منذ 49 يومًا، بعد أن عانوا من القصف برًا وبحرًا وجوًا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي.

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