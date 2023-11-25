سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم في المحيط الهندي

صرحت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

إدخال 200 شاحنة مساعدات

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق “تحيا مصر”.

الهدنة الإنسانية

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.