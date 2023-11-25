السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم في المحيط الهندي

سفينة شحن إسرائيلية
سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم في المحيط الهندي

صرحت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

txt

بالإنفوجراف.. أعداد الشهداء والمصابين بقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

txt

ثاني أيام هدنة غزة.. ترقب الإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين بين المقاومة

 إدخال 200 شاحنة مساعدات

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق “تحيا مصر”.

الهدنة الإنسانية

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

مواد متعلقة

حقيقة ظهور سلالات جديدة لمرض الدرن في مصر

محافظ بني سويف يناقش نتائج 38 زيارة للتفتيش المالي والإداري

وزير الرياضة يهنئ سما فاروق بالتأهل إلى أولمبياد باريس في الكانوي والكياك

وزيرة البيئة: اختيار 4 مشروعات تتناسب مع أهداف التمويل

الجريدة الورقية