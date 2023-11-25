انطلاق دوري خماسي كرة القدم بنادي الشبان المسلمين بالغريزات بالمراغة

شهد نادي الشبان المسلمين بالغريزات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج إنطلاق دوري في خماسي كرة القدم ناشئين وذلك على ملعب النادي ضمن الخطة الداخلية للنادي وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





إنطلقت فاعليات الدوري بداية من مساء أمس الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 27 من ذات الشهر بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة .





تم الإعلان عن موعد الدوري مسبقًا ً في أماكن هي مَحط أنظار المُترددين وذلك لضمان إشتراك أكبر عدد ممكن من الفرق ويدير الدوري تحكبميا صاحب صافرة البداية والنهاية الحكم محمد حسن علي





سجل خلال الإعلان عن دوري خماسي كرة القدم 8 فرق هي الحصيلة النهائية لدى مسئول النشاط بنادي الشبان المسلمين بالغريزات.





بدأت منافسات الدورة بالمبارة الأولى بين فريقي (البرازيل والمستقبل) وإنتهت المباراة بفوز البرازيل بثلاثة أهداف دون مقابل وفي المباراة الثانية تنافس فريقي ( نجوم الجيل والأمل ) وإنتهت بفوز فريق الأمل بهدفين مقابل هدف واحد .





جدير بالذكر أن لعبة كرة القدم تعد واحِدة من أهم المشروعات التي ينفذها نادي الشبان المسلمين بالغريزات بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في إكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم حيث يشارك فيه مجموعة من الشباب من جميع أنحاء القرية.





وفي نهاية اليوم تبادلت الفرق المتبارية السلام والتحية شاكرين لإدارة النادي حسن التعاون والتنظيم .





وشدد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة تنفيذ الأنشطة في الموعد المحدد لها وتوثيق النشاط المنفذ مباشرة لضمان جدّية التنفيذ الفعلي والموثق للنشاط.

وقال محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ مشروعات الأندية الرياضية الداخلية والخارجية في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل الأندية الرياضية المنتشرة في جميع ربوع محافظة سوهاج بغرض إكتشاف المواهب الرياضية لديهم والإستفادة من تلك المواهب.