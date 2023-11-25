السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسرائيل تسلمت أسماء 13 محتجزًا متوقع إطلاق سراحهم اليوم

تبادل الأسرى بين
تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

 أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأن إعلام إسرائيلي صرح بأن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

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إدخال 200 شاحنة مساعدات لغزة:

 كان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، صرح بأنَّ اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق “تحيا مصر”.

الفصائل الفلسطينية:

 ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي تمّ الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ، للمرة الأولى، منذ 49 يومًا، بعد أن عانوا من القصف برًا وبحرًا وجوًا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

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