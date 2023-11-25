السبت 25 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وسائل إعلام فلسطينية: إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الاشتباكات بجنين

إسقاط طائرة إسرائيلية
إسقاط طائرة إسرائيلية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية بإسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الاشتباكات بقباطية بمدينة جنين، وأصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

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بالإنفوجراف.. أعداد الشهداء والمصابين بقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

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بايدن: الهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة (فيديو)

إدخال 200 شاحنة مساعدات

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق “تحيا مصر”.

الهدنة الإنسانية 

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

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