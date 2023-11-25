السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

عشاق الدوري الإنجليزي على موعد اليوم، بمواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره ليفربول، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول، عصر اليوم، على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونظيره ليفربول، عصر اليوم، بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس 1 .

 

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