السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

 يتقابل فريقا مانشستر سيتي وليفربول، عصر اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

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 ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يوجد ليفربول بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة.

 واستطاع لاعبو مانشستر سيتي تحقيق الفوز في آخر لقاءين أمام ليفربول في جميع المسابقات، لكنه خسر 3 مباريات قبل ذلك.

رابطة الدوري الإنجليزي:

 نشر الحساب الرسمى لرابطة الدوري الإنجليزي على منصة "إكس"، فيديو يتضمن أهداف النجم المصرى محمد صلاح أمام السيتيزنز فى مسابقة البريميرليج.

 وأحرز النجم المصرى 7 أهداف خلال مشاركته فى 12 مباراة ضد مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

 ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن ليفربول وأرسنال.

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