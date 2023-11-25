السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل

وزير الري يبحث مع
وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة ، وتم خلال الاجتماع إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب ، وإستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، ومقترحات تذليل هذه التحديات .

وقد أشار الدكتور سويلم لوجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة ، كما أكد سيادته على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى .

ولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة .. وجه الدكتور سويلم بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة ، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى .

وأكد الدكتور سويلم على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات .

وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل 
وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل 
وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل 
وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل 

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