عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة ، وتم خلال الاجتماع إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب ، وإستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، ومقترحات تذليل هذه التحديات .

وقد أشار الدكتور سويلم لوجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة ، كما أكد سيادته على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى .

ولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة .. وجه الدكتور سويلم بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة ، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى .

وأكد الدكتور سويلم على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات .

وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل

وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل

وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل