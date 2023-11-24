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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شابين انقلاب ميكروباص بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

مصرع شابين إثر انقلاب ميكروباص بطريق مصر الفيوم الصحراوي؛ وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق مصر الفيوم ووجود جثتين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن الحادث وقع بطريق مصر الفيوم بنطاق مركز سنورس؛ وأسفر عن مصرع كل من محمد حمدان، 22 سنة نجار، وعبد الله ناصر مصطفى، 24 سنة نجار مسلح، ومقيمان بقرية زاوية الكرادسة.


تم نقل الجثتين إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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