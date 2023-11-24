إعدام طن أغذية متنوعة وعصائرغير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية على 359 منشأة تبين أن 71 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير لطب الوقائى بالدقهلية أن الحملات تمكنت من تحرير 185 محضراً و سحب 78عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 944 كيلو من أغذية متنوعة و266 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.



وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.