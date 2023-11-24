جيرارد: هدف اتحاد جدة من خطأ فردي.. ونحاول تعويض ديمبلي

أكد ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، أن هدف اتحاد جدة في شباك فريقه جاء من خطأ فردي.

وكان الاتفاق متقدما في الشوط الأول ولكن اتحاد جدة أعاد المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل في المباراة التي أقيمت بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال جيرارد خلال المؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة صعبة أمام فريق كبير قام بإحداث تغيير في الجهاز الفني، وهذا دافع لهم، وهدف الاتحاد جاء من خطأ فردي".

وأضاف: "اللاعبون شعروا بالإحباط بعد مباراة الاتحاد في غرفة الملابس، وأنا سعيد بما قدموه من أداء فني عالي، وأحييهم على روحهم وحرصهم على الفوز".

وتابع: "ألاحظ أننا لم نحصل على أي ركلة جزاء في 16 مباراة لعبناها هذا الموسم، ولكنني لست من يقرر ضربات الجزاء لفريقنا".

واختتم تصريحاته : "كان من الممكن أن نضع شماعة إصابة موسى ديمبلي لتراجع فاعلية الهجوم، ولكن نحن نجتهد لتعويضه".