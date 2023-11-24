مدينة برشلونة الإسبانية تُقرر قطع جميع العلاقات مع إسرائيل

قرر مجلس مدينة "برشلونة" الإسبانية، قطع جميع العلاقات مع دولة "إسرائيل" احتجاجًا على الحرب على قطاع غزة، وحتى وقف إطلاق النار بشكل دائم، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية: "وافق مجلس مدينة برشلونة على إعلان قطع العلاقات مع إسرائيل حتى يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة واحترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

الجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها مدينة برشلونة علاقاتها مع إسرائيل، في فبراير 2023، علقت رئيسة بلدية المدينة آنذاك آدا كولاو علاقة المدينة مع إسرائيل واتفاقية المدينة التوأم مع تل أبيب.

وأعلن حزب "برشلونة تجمعنا" اليساري الذي تتزعمه كولاو وبدعم من الحزب الاشتراكي والحزب الانفصالي اليساري ERC، إدانة جميع الهجمات على السكان المدنيين، سواء من قبل "حماس" أو إسرائيل، وكذلك "أي عقاب جماعي، وتهجير قسري، وتدمير منهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية، فضلا عن الحصار المفروض على الطاقة والمياه والغذاء والإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة".

ووفقًا للبيان الذي تمت الموافقة عليه، فإن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي "احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية" و"إنكار حقوق الشعب الفلسطيني".

كما دعا أعضاء آخرون بارزون في الحكومة الوطنية الإسبانية، بما في ذلك الوزير السابق والنائب الحالي إيوني بيلارا، البلاد ككل إلى قطع العلاقات مع حكومة بنيامين نتنياهو.

وهذا ليس موقف الحكومة. بل على العكس من ذلك، سافر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إسرائيل وفلسطين للقاء نظرائه، وهناك، انتقد الرد الإسرائيلي على هجمات "حماس" في 7 أكتوبر، ووصف الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، وحث إسرائيل على "احترام حياة المدنيين بأي ثمن"، وقال إن عدد القتلى المدنيين غير مقبول، كما أدان هجوم "حماس".

وقال بيلارا إن رحلة سانشيز كانت بمثابة "تبييض لصفحة" نتنياهو وقال إنه يجب بدلا من ذلك أن يكون في بروكسل للضغط من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل بنفس الطريقة التي فعلها الاتحاد مع روسيا بعد أن أطلقت عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

ومن جانبه، رفض اتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا والجالية اليهودية في برشلونة، قطع العلاقات مع إسرائيل، وقال إن "مجلس مدينة برشلونة يعادي اليهود وإسرائيل، ولا يساعد على حل الصراع.

وقالوا في بيان: "يدين اتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا والجالية اليهودية في برشلونة، معاداة السامية وانعدام التعاطف الذي يعاني منه الجميع".