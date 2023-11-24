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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسماعيل هنية: الإفراج عن الأسرى والوصول لهدنة انتصار للمقاومة الفلسطينية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن قوات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية بحق أهل غزة، حيث راح ضحيتها أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني، على أمل أن تنكسر المقاومة الفلسطينية وتنكسر عزيمة أهل غزة.

وأضاف إسماعيل هنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: إن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة وعدم السقوط أمام عنفوان الاحتلال، سيكون له تأثير داخلي على قوات الاحتلال، موضحًا أن عملية الإفراج عن الأسرى بداية الغيث، وتعد من انتصارات المقاومة الفلسطينية.

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إسماعيل هنية: المقاومة كبدت العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة

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إسماعيل هنية: حماس ملتزمة بالهدنة بشرط التزام الاحتلال ببنودها

وتابع: الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ركيزة مهمة، حيث ترتيب البيت الفلسطيني داخليا أمر مهم، سيساعد على تحقيق القدرة على المقاومة وإفشال مخططات العدو.

وأكمل هنية: نجاح عملية طوفان الأقصى كان له صدى كبير داخل جيش الاحتلال، موضحًا أن جيش الاحتلال يريد تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن ولكنه لم ينجح.

وأشار هنية إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا في عدم تصفية القضية الفلسطينية، كما أن بقاء الفلسطينيين في شمال غزة ساعد على فشل مخطط الكيان الصهيوني.

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