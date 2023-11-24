رئيس COP28: التخفيض من الوقود الأحفوري أمر لا بد منه

أكد الدكتور سلطان جابر رئيس محادثات المناخ COP28، ووزير الصناعة الإماراتي، أن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري، ولكن كجزء من خطة انتقالية شاملة ومدروسة للطاقة تأخذ في الاعتبار ظروف كل دولة ومنطقة.

وأضاف: “حجم واحد يناسب الجميع لن ينجح لذا نحتاج إلى أن نتحلى بالمرونة والسرعة، ويجب أن نرفع الطموح ونحافظ على 1.5 كنجمنا الشمالي حتى لا يغيب عن بالنا أحد”.

وذكر تقرير نشرته رويترز، إن الجابر يتمتع، بسمعة طيبة في السعي الجاد لتحقيق النتائج، وأثار منصبه كرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية، قلق منتقدي البيئة القلقين بشأن التزامه بالحفاظ على دور الوقود الأحفوري في تحول الطاقة، لكن مؤيديه يقولون إنه يتمتع بالقدرة على إنجاز الأمور وتجاوز الانقسامات التي من شأنها تحقيق العمل المناخي.

النفط والغاز

ودعم رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، نهجًا شاملًا، لذلك سيكون ممثلو النفط والغاز، بما في ذلك الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في المؤتمر.

الوقود الأحفوري

ودون إشراك قادة الوقود الأحفوري في محادثة المناخ، يقول جابر إنه لا يمكن أن يكون هناك تحول منظم إلى اقتصاد منخفض الكربون، وقد أثار هذا النهج قلق الناشطين في مجال المناخ.