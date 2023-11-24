الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إستونيا تُقرر تركيب حواجز خرسانية على حدودها مع روسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت "السلطات الإستونية"، تركيب حواجز خرسانية إضافية، تُعرف باسم "أسنان التنين"، على الحدود مع روسيا، استعدادًا لإغلاق محتمل للحدود مع موسكو، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة.

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وذكرت إذاعة "إي آر آر" الحكومية، اليوم الجمعة، أن الأعمدة الخرسانية الأولى تم وضعها على الجسر الحدودي في نارفا يوم 16 نوفمبر بعد وصول 19 مواطنا من الصومال وسوريا إلى الحدود الإستونية من روسيا وحاولوا دخول البلاد بطريقة غير قانونية عبر معبر نارفا الحدودي.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول في شرطة الحدود الإستونية، قوله: "نحن نستعد لاحتمال إغلاق نقطة التفتيش الحدودية في نارفا. في الأسبوع الماضي قمنا بتركيب حواجز هناك، وفي المستقبل القريب سنعزز حماية معبر نارفا الحدودي من خلال تركيب حواجز خرسانية إضافية".

الجريدة الورقية