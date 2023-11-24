إصابة 12 شخصا في تصادم توك توك مع ميكروباص على الطريق السياحي ببحيرة قارون

تعرض 12 شخصا للاصابة ، في حادث تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص على الطريق السياحي ببحيرة قارون ، بدائرة مركز شرطة ابشواي بالفيوم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 12 شخص في حادث تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص على الطريق السياحي ببحيرة قارون

كانت البداية بتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي بالفيوم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، يفيد إصابة 12 شخصا بكسور وجروح مختلفة جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي، لبحيرة قارون بدائرة المركز وذلك بسبب السرعه الذائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة والتوك توك فاصطدما ببعضهما ما نتج عنه إصابة 12 شخصا.

وعلى الفور انتقل قوات الشرطة ومرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 8 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إن المصابين أصيبوا بكسور وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، وكدمات وسحجات فيما تم رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الحالات واجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لهم، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادث تصادم سيارتين بالمنصورة

كما لقي شخص أنفاسه الأخيرة، وأصيب 5 آخرين بينهما طفلان في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أمن مركزى أمام مديرية الأمن الجديدة في المنصورة الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الأمن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وجري نقل المصابين إلي مستشفي جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين مصرع "أشرف يوسف عزيز، 50 عامًا، متأثرا بإصابته، كما اصيب في الحادث دينا فايز سعيد، 20 عامًا، جونيور راضي سمير، عمره عام،ميمي سعد عزيز، 40 عامًا، وفاء إبراهيم عزيز، 26 عامًا، مريم شريف مسعد، عمرها عامين، ومقيمين جميعًا بمحافظة كفر الشيخ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.