وزير الرياضة يطمئن علي حالة لاعب منتخب مصر للدراجات إثر إصابته بالوجه

اطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي حالة اللاعب أحمد سعيد صلاح لاعب منتخب مصر للدراجات، بعد تعرضه للإصابة في الوجه أثناء مشاركته مع المنتخب بالبطولة العربية للدراجات.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وحدة الرعاية الطبية للرياضيين بالوزارة بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، وعلي الفور تم نقل اللاعب إلي مركز المقاولين الطبي وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وكذا إجراء الفحوصات الطبية له.

وتم عرض الفحوصات والأشعة علي اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، وأفاد السادة المتخصصين من أساتذة كليات الطب في كافة التخصصات الطبية بان الحالة مستقرة والفحوصات سليمة وسيتم المتابعة الطبية مع اللاعب وعمل اللازم.

انطلاق منافسات البطولة العربية للدراجات

كانت قد انطلقت صباح اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار رقم 12 على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وذلك وسط منافسة قوية بين لاعبي منتخبي مصر والجزائر للفوز بلقب البطولة التي تختتم منافساتها غدا السبت، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وتشهد البطولة العربية لدراجات المضمار مشاركة 120 لاعبا ولاعبه يمثلون 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات والجزائر والسودان وقطر.

وانطلقت سباقات اليوم الأول للبطولة في تمام التاسعة صباح اليوم، وسط متابعة من اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام والتي حرصت على متابعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة، واطمأنت على تلبية كافة احتياجات بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة.

