تدريب 68 من أطباء الأسنان الجدد فى الفيوم

قامت إدارة الأسنان فى مديرية الصحة بالفيوم بتدريب 68 من اطباء الاسنان الجدد دفعة 2021 على مدار 3 أيام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و بالتنسيق مع الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتورة حنان بهاء الدين - مدير إدارة طب الاسنان.

قام بالتدريب مدرسين من كلية طب اسنان الفيوم الدكتور هيثم عمرو والدكتور محمد ابوليلة والدكتورة اميمة احمد والدكتور احمد علي حسان والدكتورة ديانا خليل.

تناول التدريب محاضرات في مجال الاستعاضة الصناعية للأسنان و تركيبات الاسنان الخزفية وزراعة للاسنان و القشرة التجميلية للأسنان الفينيرز و اطقم الاسنان وقد حضر فى اليوم الاول للتدريب الدكتورعلاء العشيرى -نقيب اطباء الاسنان بالفيوم وقام بالتنسيق للتدريب الدكتور احمد عبد الحليم -مدير الاسنان الوقائى.

اجتماعات متوالية

ومن جهه اخرى كان الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد عقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية من اجل التعرف على مديرى المستشفيات و الادارات الصحية ومتابعة سير العمل و التعرف على الاحتياجات والاستماع الى المشكلات ووضع حلول لها ,مع التأكيد على تقديم خدمة آمنة للمريض.

واكد "العشماوى" خلال الاجتماعات ان الهدف هو خدمة المريض وانه سيقدم كل اوجه الدعم والمساندة من اجل تقديم خدمة آمنة للمريض و شدد على معاقبة المقصرين

واكد على الاستعداد للعملية الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى الشهر القادم و تطرق الاجتماع الى استعدادات الادارات الصحية للحملة القومية لتنظيم الاسرة و التى ستبدأ الاسبوع القادم .

حضر اجتماع المستشفيات كل من الدكتورشريف صبحى -مدير الطب العلاجى بالمديرية

والدكتورمحمد عبد الله -مدير المستشفيات والطوارئ والدكتورهانى تاج الدين -مدير التخطيط ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية , كما حضر أجتماع الادارات الصحية كل من الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية والدكتورة غادة هلال -مدير تنظيم الاسرة.

00

2

4

8

9

66

444

655

899