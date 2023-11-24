NVIDIA ترفع دعوى قضائية لسرقة أسرارها التجارية

تواجه NVIDIA دعوى قضائية رفعتها شركة السيارات الفرنسية Valeo بعد خطأ فادح في مشاركة الشاشة من قبل أحد موظفيها. وفقًا لشكوى شركة Valeo، أظهر محمد منير الزمان، وهو مهندس لدى NVIDIA كان يعمل في شركتها، عن طريق الخطأ ملفات التعليمات البرمجية المصدر الخاصة به على جهاز الكمبيوتر الخاص به بينما كان يشارك شاشته أثناء اجتماع مع الشركتين في عام 2022. وسرعان ما تعرف موظفو Valeo على المشكلة. الكود والتقط لقطات شاشة قبل أن يتم إخطار منير الزمان بخطئه.

تجدر الإشارة إلى أن Valeo وNVIDIA تعملان معًا على تقنية متقدمة للمساعدة في ركن السيارة والقيادة تقدمها الشركة المصنعة لعملائها. اعتادت شركة Valeo أن تكون مسؤولة عن جوانب البرامج والأجهزة الخاصة بتقنية المساعدة في ركن السيارة الخاصة بالشركة المصنعة. ومع ذلك، في عام 2021، فازت الشركة الأكبر بعقد لتطوير برنامج المساعدة في مواقف السيارات. كتبت Valeo في الدعوى القضائية التي رفعتها أن موظفها السابق، الذي ساعدها في تطوير أنظمة المساعدة على ركن السيارة والقيادة، قد أدرك أن تعرضه وإمكانية الوصول إلى التقنيات الخاصة بها سيجعله "ذو قيمة كبيرة" لشركة NVIDIA.

يُزعم أن Moniruzzaman أعطى بريده الإلكتروني الشخصي وصولاً غير مصرح به إلى أنظمة Valeo لسرقة "عشرات الآلاف من الملفات" و6 غيغابايت من كود المصدر بعد وقت قصير من هذا التطوير. ثم غادر شركة Valeo بعد بضعة أشهر وأخذ المعلومات المسروقة معه عندما حصل على منصب رفيع في NVIDIA، كما تقول الشكوى. لقد عمل أيضًا في نفس المشروع الذي شارك فيه لشركة Valeo، ولهذا السبب كان حاضرًا في مؤتمر الفيديو هذا.

وقالت شركة فاليو إن موظفها السابق اعترف بسرقة برامجها وأن الشرطة الألمانية عثرت على وثائقها وأجهزتها معلقة على جدران منزل منير الزمان عندما تمت مداهمة منزله. وفقًا لبلومبرج، فقد أدين بالفعل بانتهاك أسرار العمل في محكمة ألمانية وحكم عليه بدفع 14400 يورو (15750 دولارًا) في سبتمبر.

في رسالة مؤرخة في يونيو 2022، أخبر محامو NVIDIA محامي المدعي أن الشركة "ليس لديها مصلحة في كود Valeo أو أسرارها التجارية المزعومة وقد اتخذت خطوات ملموسة سريعة لحماية حقوق عميلها المؤكدة". لا تزال شركة Valeo ترفع دعوى قضائية ضد الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت إن NVIDIA "وفرت ملايين، وربما مئات الملايين من الدولارات من تكاليف التطوير، وحققت أرباحًا لم تكسبها بشكل صحيح ولم تكن مستحقة لها" عن طريق السرقة. أسرارها التجارية.

وهذا مجرد دليل آخر على استمرار احتدام المنافسة في سوق القيادة الذاتية. في عام 2017، اتهمت شركة Waymo شركة Uber بالتواطؤ مع موظفها السابق، أنتوني ليفاندوفسكي، لسرقة أكثر من 14000 ملف تصميم سري ومملوك. وحكم على ليفاندوفسكي بالسجن 18 شهرا، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب أصدر عفوا عنه بعد ستة أشهر.