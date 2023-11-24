بدء عملية لمّ الشمل لعائلات رهائن غزة ومعتقلين فلسطينيين

أعلنت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بدء عملية تستغرق أيامًا عدة للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في إسرائيل وفلسطين، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما اتفق عليه بين "حماس" وإسرائيل تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وقالت اللجنة في بيان "بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة، تنفيذ عملية تستغرق أياما عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية".

وأوضحت أن العملية ستشمل "تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة".

هذا وصرح مصدر مصري رفيع المستوى، بأن الأسرى الإسرائيليين وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح البري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري إلى أن "الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة".

وأضاف على منصة "إكس" أنه "تم إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين، وهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر".

وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.